El Suprem situa el fiscal general a un pas de judici per la presumpta filtració d'Ortiz

MADRID 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha defensat la decisió del magistrat Ángel Hurtado de processar el fiscal general, Álvaro García Ortiz, per un presumpte delicte de revelació de secrets, pel qual les acusacions demanen fins a 6 anys de presó, per la filtració sobre la investigació per delictes fiscals contra Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La sala d'apel·lació, conformada en aquest cas pels magistrats Andrés Palomo, Eduardo de Porres i Julián Sánchez Melgar, ha desestimat el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat, en representació de García Ortiz, però no per majoria, ja que Palomo ha emès un vot particular.

En canvi, han estimat per unanimitat el recurs de la cap de la Fiscalia Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a qui aixeca el processament, per la qual cosa queda fora de la causa.