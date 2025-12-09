El Suprem sentencia el fiscal pel correu i la nota: "No pot respondre a una notícia falsa amb un delicte"

MADRID 9 des. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem (TS) ha sentenciat que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, "no pot respondre a una notícia falsa mitjançant la comissió d'un delicte" en indicar que en aquest cas la revelació de secrets contra Alberto González Amador --parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-- ho va ser tant per la filtració del correu clau com per la publicació de la nota de premsa.
La sentència s'ha sabut aquest dimarts, gairebé tres setmanes després que el tribunal que va jutjar García Ortiz avancés la resolució amb la qual va acordar condemnar-lo a dos anys d'inhabilitació i a una multa de 7.200 euros, a més d'indemnitzar González Amador amb 10.000 euros per danys morals.
García Ortiz va dimitir el passat 24 de novembre, quatre dies després de comunicar-se la resolució. Posteriorment, el Govern central va anunciar que la fiscal de sala del TS Teresa Peramato era la candidata per rellevar-lo com a cap del ministeri públic.