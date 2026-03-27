El Suprem redueix a 39.000 euros el càlcul de les costes processals que García Ortiz ha de pagar després del judici

MADRID 27 març (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem (TS) ha estimat parcialment la impugnació de la taxació de les costes processals que ha de pagar l'ex-fiscal general de l'Estat Álvaro García Ortiz després del judici i les ha reduït a la meitat, 39.000 euros.
Així consta en un decret de la lletrada de l'administració de justícia de causes especials al Suprem, recollit per Europa Press.
L'alt tribunal havia calculat en 79.942,70 euros les costes del procés judicial pel qual l'ex-fiscal general va ser condemnat a dos anys d'inhabilitació per revelació de secrets d'Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Tant l'Advocacia de l'Estat, en defensa de García Ortiz, com la Fiscalia, van recórrer en contra d'aquesta quantitat en considerar-la indeguda i excessiva.