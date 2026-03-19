El Suprem rebutja un recurs de Rosell contra la sentència que li va concedir 232.500 euros d'indemnització

MADRID 19 març (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem (TS) ha desestimat un recurs de l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell contra la sentència de l'Audiència Nacional que li va reconèixer el dret a ser indemnitzat amb 232.500 euros pels 645 dies que va passar a la presó provisional entre maig del 2017 i febrer del 2019 per una causa en la qual finalment va ser absolt.
En una providència recollida per Europa Press, la sala contenciosa administrativa inadmet el recurs per una manca d'interès cassacional objectiu per a la formació de jurisprudència.
Els magistrats indiquen que la sentència de l'Audiència Nacional no conté, ni la part el justifica, un apartament deliberat de la jurisprudència existent.
Cal recordar que l'Audiència Nacional va estimar de manera parcial les pretensions de Rosell, que demanava ser rescabalat amb 29,7 milions d'euros.