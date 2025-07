El Suprem rebutja la petició de Peinado i descarta investigar Bolaños pel cas Begoña Gómez

L'instructor va demanar imputar el ministre per presumptes delictes de malversació i fals testimoni

MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha rebutjat aquest dimarts la petició del jutge Juan Carlos Peinado d'investigar el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, per presumptes delictes de malversació i fals testimoni per la contractació de Cristina Álvarez com a assessora de Begoña Gomez, la dona del president del Govern central, en no apreciar cap indici de delicte.

Així ho ha resolt la sala d'admissió, integrada en aquest cas pels magistrats Andrés Martínez Arrieta --ponent del cas i president de la sala penal del TS--, Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar, Leopoldo Puente i Ángel Hurtado, en línia amb el que interessa la Fiscalia.

Els magistrats han arxivat l'exposició raonada que els va remetre el 3 de juliol el titular del jutjat d'instrucció 41 de Madrid en què demanava investigar Bolaños perquè considerava que va incórrer en aquests delictes per la contractació d'Álvarez, que es va fer quan era secretari general de Presidència, el 2018.