El Suprem rebutja per unanimitat anul·lar la renovació de García Ortiz com a fiscal general

MADRID 28 gen. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha rebutjat aquest dimarts per unanimitat anul·lar la renovació d'Álvaro García Ortiz com a fiscal general de l'Estat. La sala contenciosa administrativa ha adoptat aquesta decisió un dia abans que declari com a investigat davant el jutge Ángel Hurtado per la presumpta filtració denunciada per Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Així ho ha informat aquest matí el tribunal, que ha avançat la resolució i que en els pròxims dies farà pública la sentència en la qual esbossa els arguments en els quals sustenta la seva decisió.

La secció quarta de la sala contenciosa administrativa ha desestimat el recurs que va presentar l'Associació Professional Independent de Fiscals (APIF) contra la decisió del Govern central de renovar, el desembre del 2023, García Ortiz com a cap del ministeri públic.

Les fonts consultades incideixen que, indistintament de la resolució que s'adoptés aquest dimarts, la causa contra García Ortiz per presumpta revelació de secrets continuarà en mans del Suprem. Això, segons expliquen, perquè a més de ser fiscal general també és fiscal de sala, càrrec que també està aforat davant l'alt tribunal.