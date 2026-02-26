El Suprem rebutja l'incident de nul·litat de García Ortiz contra la seva condemna per revelació de secrets

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Suprem ha rebutjat els incidents de nul·litat presentats per l'Advocacia de l'Estat, en representació de l'ex-fiscal general Álvaro García Ortiz, i la Fiscalia contra la sentència que el va condemnar pel delicte de revelació de secrets.
En una interlocutòria d'aquest dijous recollida per Europa Press, els magistrats que van jutjar García Ortiz descarten anul·lar la condemna, tot i el vot particular de Susana Polo i Ana Ferrer, partidàries de la nul·litat i que l'excap de la Fiscalia fos absolt després del judici.
García Ortiz va ser sentenciat pel Suprem a dos anys d'inhabilitació, una multa de 7.200 euros i una indemnització de 10.000 euros per ser partícip de la filtració de dades reservades d'Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La sala penal assenyala que la llibertat d'expressió --tot i que es qualifiqui d'institucional-- no empara la publicació d'una nota informativa amb dades confidencials, les quals no han de ser divulgades i que es coneixen per raó del càrrec.
Els jutges discrepen de García Ortiz perquè la necessitat de donar suport a l'actuació del ministeri fiscal davant uns atacs institucionals no anul·la l'antijuridicitat de la seva conducta ja que "constitueix un excés que no es pot emprarar amb la llibertat d'expressió".
García Ortiz, a qui li imposen la meitat de les costes processals derivades de l'incident de nul·litat, va presentar un incident de nul·litat contra la sentència en el qual subratllava que va defensar la "credibilitat" de la Fiscalia contra diversos "atacs".
L'ex-fiscal general al·legava que "la llibertat d'expressió en el sentit institucional, precisament per la seva funció democràtica, ha de ser àmplia, fins i tot per admetre errors, excessos o decisions discutibles, sense que això es pugui traduir en la criminalització penal d'una actuació adoptada per defensar la institució contra atacs que en comprometien directament la credibilitat i la independència".