El Suprem rebutja donar a Puigdemont el material intervingut l'1-O i avala destruir-lo

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
MADRID 21 jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs de l'expresident Carles Puigdemont en el qual demanava que se li entregués el material intervingut durant el referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017 a Catalunya pel seu "valor històric" i s'oposava a destruir-lo.
En una interlocutòria recollida per Europa Press, la sala penal confirma així l'autorització perquè els Mossos d'Esquadra destrueixin el material intervingut, amb la condició que almenys es guardi una mostra de cadascun dels objectes intervinguts.
Puigdemont s'oposava a la destrucció i demanava que "atès el valor testimonial, històric i patrimonial dels efectes intervinguts", li entreguessin el material com a expresident de la Generalitat per "rebre'l en qualitat de dipositari" de cara a la custòdia, conservació i preservació, en considerar-ho "un element indissociable del llegat històric, institucional i memorial de Catalunya".
El Suprem ha rebutjat aquesta petició en argumentar que "és òbvia la improcedència del lliurament dels objectes intervinguts" a Puigdemont, ja que "no té títol dominical, legitimació patrimonial ni competència pública per conservar-lo".
Així mateix, el Suprem també ha rebutjat els recursos de l'exvicepresident Oriol Junqueras i de l'exconseller Raül Romeva, que també es van oposar a la destrucció del material.