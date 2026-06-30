El Suprem proposa portar al TJUE la regularització de migrants per possible "col·lisió" amb la normativa europea

MADRID 30 juny (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem ha plantejat formular una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la regularització extraordinària de migrants impulsada pel Govern central davant el "dubte" de "si podria entrar en col·lisió" amb la normativa comunitària.
A través de dues providències, recollides per Europa Press, la sala contenciosa-administrativa dona un termini de cinc dies a les parts perquè puguin expressar el seu parer respecte a consultar al TJUE, després dels respectius recursos de la Comunitat Valenciana i Aragó.
Els magistrats assenyalen que el reial decret incorpora dues disposicions addicionals que són les que contenen el procés de regularització per a l'obtenció de permisos de residència per a estrangers en situació irregular a Espanya i "no es tracta, doncs, d'un reconeixement individualitzat d'aquest permís, sinó d'un règim general a nivell normatiu per a tots els ciutadans de tercers països que es troben a Espanya en situació irregular, havent de reunir determinades condicions, ara irrellevants".
"El règim de regularització establert en les esmentades normes addicionals del reial decret suscita el dubte de si podria entrar en col·lisió amb les normes que implementen el PMAUE", el pacte de migració i asil aprovat a la Unió Europea el 2024, subratlla.
El Suprem sotmet al parer de les parts "si, malgrat la vigència de la directiva de retorn i la seva no trasposició per l'Estat espanyol, és admissible que els qui estan en situació irregular a Espanya no se sotmetin a una ordre de retorn, amb les excepcions particulars que la mateixa norma comunitària autoritza, sinó que se'ls reconegui un dret de residència temporal amb caràcter general i pel mer fet de l'estada irregular a Espanya".