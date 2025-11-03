El Suprem proposa jutjar a Ábalos, a Koldo i a De Aldama pels contractes de mascaretes

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El magistrat de la Sala Penal Leopoldo Puente ha dictat aquest dilluns una interlocutòria de procediment abreujat contra l'exministre de Transports José Luis Ábalos, l'exasesor d'aquest Koldo García Izaguirre, i l'empresari Víctor de Aldama, en la peça inicial en la qual s'ha investigat, entre altres assumptes, els contractes irregulars de mascaretes durant la pandèmia de COVID, fets provisionalment qualificats com a suborn, pertinença a organització criminal, tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
En la seva interlocutòria, l'instructor dona trasllat de les actuacions al Ministeri Fiscal i a la representació de les acusacions populars perquè, en el termini comú de deu dies, sol·licitin l'obertura del judici oral formulant escrit d'acusació o el sobreseïment de la causa o, excepcionalment, la pràctica de diligències complementàries.