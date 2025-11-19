El Suprem posa en llibertat Cerdán després de gairebé cinc mesos en presó provisional pel cas Koldo

MADRID 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem ha posat en llibertat l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán després de gairebé cinc mesos en presó provisional pel seu presumpte paper en la trama d'adjudicacions d'obra pública del cas Koldo, però amb mesures cautelars --prohibició de sortir del país, retirada del passaport i anar al jutjat cada 15 dies-- per la persistència dels consistents indicis de criminalitat en contra seu.
El magistrat instructor, Leopoldo Puente, ha adoptat aquesta decisió en considerar "seriosament mitigat" el risc de destrucció de proves que va fonamentar l'ordre de presó sense fiança que va dictar el passat 30 de juny pels presumptes delictes de pertinença a organització criminal, tràfic d'influències i suborn. Des d'aleshores, era a la presó de Soto del Real (Madrid).
En una interlocutòria dictada aquest dimecres, l'instructor assenyala que el risc que Cerdán pogués ocultar, alterar o destruir proves s'ha "mitigat" després que els investigadors hagin aconseguit obtenir informacions que, molt probablement, "haurien resultat de molt difícil accés".
Puente sosté que "la investigació no només no ha diluït els consistents indicis de criminalitat amb els quals ja comptava en la causa, sinó que, molt al contrari, els ha reforçat en bona mesura i obert noves línies d'investigació".