El Suprem podrà acudir al Constitucional i al TJUE per combatre una eventual amnistia a l'1-O

Podrien reclamar una comprovació que la norma s'ajusta a la Constitució i al Dret de l'UE

MADRID, 8 set. (EUROPA PRESS) -

Els magistrats del Tribunal Suprem (TS) i tots els jutges que tinguin causes on pugui operar una eventual amnistia a l'1-O podran acudir al Tribunal Constitucional (TC) i al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) per evitar que la llei acabi aplicant-se, segons les fonts jurídiques consultades per Europa Press.

En el cas de la cort de garanties, des de l'instructor de l'1-O, el magistrat del TS Pablo Llarena, fins a qualsevol jutge amb procediments afectats per l'amnistia podran plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat perquè el TC es pronunciï sobre l'encaix d'aquest perdó en la Carta Magna.

En paral·lel, els jutges espanyols també podrien cridar a la porta del TJUE plantejant una qüestió prejudicial perquè la cort comunitària comprovi si l'amnistia concedida respecta el Dret de la UE.

XOC AMB EUROPA PEL DELICTE DE MALVERSACIÓ

Les fonts auguren un xoc amb les normes comunitàries pel delicte de malversació, que forma part de l'elenc d'il·lícits inclosos en les causes sobre l'1-O. En aquest sentit, recorden que es tracta d'una figura central en la lluita contra la corrupció, que des de Brussel·les es vol reforçar.

De fet, el maig passat la Comissió Europea va plantejar en una proposta de directiva harmonitzar penes perquè la malversació tingui una pena màxima d'almenys 5 anys en tots els estats membres, alguna cosa que de prosperar obligaria Espanya a tornar a reformar aquest delicte.

POSSIBLE SUSPENSIÓ

La norma general, conforme expliquen tant el TC com el TJUE en les seves respectives webs, és que ambdues accions suposarien la suspensió del cas on s'hagin plantejat aquestes qüestions fins que el tribunal resolgui.

No obstant això, aquest extrem suscita dubtes, ja que les fonts recalquen que cap de les dues consultes permetria suspendre l'aplicació de la llei d'amnistia, amb l'excepció que davant el TC se sol·licitessin i concedissin mesures cautelars.

Cal recordar que una amnistia dels fets que van conduir a l'1-O afavoriria no només als seus líders --l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els altres polítics residents a l'estranger, així com el seu exvicepresident Oriol Junqueras i els altres condemnats als quals se'ls va indultar la presó però no la inhabilitació--, sinó també a desenes de càrrecs menors: més de 40 potencials beneficiaris.