El Suprem ordena al PSC que pagui l'IBI per la seva seu de Barcelona com reclamava l'Ajuntament

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem (TS) ha anul·lat la sentència del jutjat contenciós administratiu número 16 de Barcelona i ordena al PSC que pagui l'impost sobre béns immobles (IBI) per la seva seu del carrer Pallars de Barcelona, com sol·licitava l'Ajuntament de Barcelona, que va ser qui va presentar el recurs de cassació l'octubre del 2024.
En la sentència, consultada per Europa Press i avançada per 'El Periódico', el TS argumenta que la llei de finançament de partits polítics del 2007, com argumentava la primera sentència de setembre del 2023 que va ser recorreguda, no els eximeix de pagar aquest tribut.
Aclareix que es poden beneficiar d'aquestes exempcions fiscals aquelles entitats "sense finalitats lucratives" que compleixin amb els requisits que estableix la llei, però que no és aplicable als partits que, malgrat estar constituïts com a tals, no compleixin amb aquestes exigències.
"Els partits polítics no són fundacions, ni associacions declarades d'utilitat pública, resultant que els partits polítics tampoc compleixen els requisits previstos en l'article 3 de la Llei per considerar-se entitat sense finalitats lucratives", sosté el Suprem.
Subratlla, a més, que en la sentència del jutjat, no es van tenir en compte ni els antecedents legislatius de la norma ni els debats parlamentaris en el curs de la seva elaboració.