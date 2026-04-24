El Suprem obre causa a Fèlix Alonso (Sumar) per presumpta prevaricació quan era alcalde d'Altafulla (Tarragona)

MADRID 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem (TS) ha decidit obrir una causa al diputat de Sumar en Comú Podem Fèlix Alonso Cantorné per un presumpte delicte de prevaricació administrativa quan era alcalde d'Altafulla (Tarragona).
Segons una interlocutòria, recollida per Europa Press, la sala penal ho fa per la presumpta adjudicació directa de contractes a dues empreses durant la seva etapa com a primer edil entre 2011 i 2019.
El Suprem, que designa com a instructor el magistrat Vicente Magro, basa la decisió en el criteri de la Fiscalia i en l'exposició raonada enviada per un jutjat del Vendrell.
I recull que la investigació gira al voltant de la contractació duta a terme pel consistori del qual era alcalde Cantorné --ara aforat-- amb diferents empreses sense atenir-se, presumptament, a la normativa deguda.