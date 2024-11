El Suprem obre causa contra Ábalos pel seu "paper principal" en el cas Koldo

MADRID 7 nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha obert una causa contra el diputat i exministre de Transports José Luis Ábalos, després que el jutge de l'Audiència Nacional (AN) que instruïa el cas Koldo instés a investigar-lo pel seu "paper principal" en la presumpta trama.

Aquesta és una diligència que l'Audiència Nacional --que fins ara estava a càrrec de la investigació-- no podia fer perquè només el Suprem és competent per interrogar aforats, com és el cas d'Ábalos per la seva condició de membre del Congrés dels Diputats.

En l'exposició raonada remesa a l'alt tribunal, el titular del jutjat central d'instrucció 2, Isamel Moreno, assenyalava "l'existència d'indicis fundats i seriosos, una imputació clara i concreta o suport probatori, que evidencia la presumpta participació d'Ábalos" en els fets.

El jutge Moreno apuntava a la presumpta comissió d'un delicte de pertinença a organització criminal perquè "ocupava un paper principal en l'entramat creat" per l'empresari Víctor de Aldama "per a la consecució de negocis amb les administracions públiques".