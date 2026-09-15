El Suprem manté ara com ara el 'no' a amnistiar Puigdemont després de l'aval del TJUE

MADRID 15 set. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem ha rebutjat la petició de l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, perquè li apliqui la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que va avalar la mesura de gràcia.
Segons una interlocutòria, recollida per Europa Press, el magistrat instructor del procés, Pablo Llarena, tampoc no accepta aixecar l'ordre nacional de detenció contra Puigdemont, processat per presumpta malversació en el procés independentista.
Llarena recorda que va denegar el juliol del 2024, arran de l'entrada en vigor de l'amnistia al procés, perdonar el delicte de malversació en considerar que en quedava exclòs per dues raons: "L'apreciació d'un propòsit d'obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial i la consideració que els fets afectaven els interessos financers de la UE".
L'instructor assenyala ara que la sentència del TJUE del mes de juliol impedeix mantenir la segona de les raons per excloure l'aplicació de l'amnistia, ja que ha descartat una afectació dels interessos financers de la UE derivada de la secessió d'una part d'Espanya.
No obstant això, entén que la decisió del tribunal europeu no modifica el fonament autònom, constitutiu de la primera raó esmentada per excloure l'aplicació de l'amnistia, relatiu al propòsit d'obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial.