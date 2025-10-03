El Suprem jutjarà el fiscal general entre el 3 i el 13 de novembre i declararan el cap de gabinet d'Ayuso i Lobato

MADRID 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem (TS) jutjarà entre el 3 i el 13 de novembre el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per la presumpta filtració contra Alberto González Amador --la parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso--, i en les declaracions s'admet com a testimonis el cap de gabinet de la líder autonòmica, Miguel Ángel Rodríguez, i qui va ser cap dels socialistes madrilenys Juan Lobato, entre 40 persones més.
Així ho ha acordat el tribunal que jutjarà García Ortiz per un presumpte delicte de revelació de secrets contra González Amador per, suposadament, filtrar a la Cadena Ser la nit del 13 de març del 2024 el correu electrònic que l'advocat de l'empresari, Carlos Neira, va enviar a la Fiscalia el 2 de febrer d'aquell any per oferir que el seu client reconegués els delictes fiscals pels quals estava investigat, i pels quals finalment serà jutjat, a canvi d'arribar a un acord.
Els set magistrats, de majoria conservadora, han decidit que, a més de Rodríguez i Lobato, declarán com a testimonis l'ex-secretari d'estat de Comunicació Francesc Vallès i l'exassessora de La Moncloa Pilar Sánchez Acera.