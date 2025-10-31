El Suprem insta l'Audiència Nacional a investigar els pagaments del PSOE en metàl·lic a Ábalos i Koldo

MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El magistrat del Tribunal Suprem que investiga el cas Koldo ha instat l'Audiència Nacional a investigar els pagaments en metàl·lic que va fer el PSOE en favor de l'exministre José Luis Ábalos i l'exassessor Koldo García.
En una interlocutòria, l'instructor Leopoldo Puente envia la investigació al jutge Ismael Moreno i li fa arribar l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil en el qual es recullen uns pagaments en metàl·lic, a més de les declaracions de l'exgerent del partit i d'una treballadora de Ferraz sobre els pagaments en efectiu.