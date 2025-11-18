El Suprem imputa un exdirectiu d'Acciona després dels escorcolls per la trama d'obra pública del cas Koldo

MADRID 18 nov. (EUROPA PRESS) -
L'instructor del cas Koldo al Tribunal Suprem, Lepoldo Puente, ha imputat un exdirectiu d'Acciona i dues persones més després dels vuit escorcolls divendres passat a diferents empreses, inclosa la constructora, dins les perquisicions per la presumpta trama d'adjudicacions d'obra pública a canvi de comissions.
A més a més, el magistrat Lepoldo Puente ha aixecat el secret sobre tot allò relatiu a aquestes diligències d'entrada i escorcoll, després de rebre el passat 11 de novembre un últim informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.
Segons les fonts del cas consultades per Europa Press, es tracta de l'informe patrimonial de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán, el qual l'instructor considera el presumpte cap de la trama d'obra publica.
El magistrat detalla que aquest informe conté "referències a extrems concrets, relatius en particular a l'aparentment indeguda adjudicació de determinades obres públiques".
Puente explica que, de les actuacions es desprèn la possible "participació" tant de Justo Vicente Pelegrini com de Tomás Olarte i Manuel José García, per la qual cosa els cita tots tres en qualitat d'investigats el pròxim 3 de desembre a les 10, 11 i 12 hores, successivament.