El Suprem fa valer el testimoni de dues víctimes per confirmar les condemnes a dos agressors sexuals

Diu que no pot revisar la credibilitat d'una declaració, però sí que pot constatar si es van tenir en compte prou elements de suport

MADRID, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha valorat les declaracions de dues víctimes defensades per corroboracions perifèriques --és a dir, per altres testimonis que apuntalen la seva versió-- per confirmar les condemnes imposades a dos agressors sexuals.

Els magistrats, no obstant això, han recordat que no pot revisar la credibilitat del testimoni de les víctimes d'agressió sexual, sinó constatar que es van tenir en compte prou elements per vèncer la presumpció d'innocència i condemnar l'acusat.

Així s'ha pronunciat l'alt tribunal en dues sentències, a les quals ha tingut accés Europa Press, dictades el març passat per la sala penal després d'estudiar dos casos en què es van condemnar els autors respectius a penes de vuit anys de presó per un delicte d'agressió sexual.

En el primer cas, el Suprem confirma la pena imposada a un home que va violar una dona amb la qual va començar mantenint una relació sexual consentida. Els fets es remunten el setembre del 2019, quan l'acusat va conèixer la víctima mentre treballava com a DJ en un bar de Madrid.

Quan sortien del local, la dona el va convidar a esmorzar amb ella i les seves amigues en una cafeteria pròxima. Segons recull la sentència, ell va agafar el seu cotxe i la va convidar que l'acompanyés a aparcar; ella hi va accedir voluntàriament.

Un cop al vehicle tots dos es van besar i van començar a tenir relacions sexuals consentides, encara que davant de la violència de l'acusat la dona li va demanar sense èxit que parés. A conseqüència d'aquesta "relació sexual violenta no consentida", la víctima va patir lesions físiques i psíquiques.

L'home va portar el cas davant del Suprem en considerar que s'havia vulnerat el seu dret a la presumpció d'innocència perquè se li va concedir "un plus de credibilitat" a la víctima, a les seves amigues i a una part dels informes mèdics i forenses que afavoreixen una condemna. A parer seu, la declaració de la dona no va aconseguir els "nivells de corroboració suficients" per condemnar-lo.

En la sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Juan Ramón Berdugo, el tribunal desestima els seus arguments i recorda que, segons la sentència contra la qual recorre, el testimoni de la víctima va ser "persistent, uniforme i sense ambigüitats ni contradiccions". I apunta, a més, que es van acreditar les lesions físiques i psíquiques de la víctima segons els informes i dictàmens pericials emesos.

"DIFERENTS FONTS DE PROVES"

En el segon cas, el Suprem confirma la pena de vuit anys de presó imposada a un home que va violar la seva cunyada de disset anys a Madrid la nit de Reis, mentre el pare i la seva germana eren fora de casa per treball.

L'home va elevar l'assumpte a l'alt tribunal en considerar que s'havia vulnerat tant el seu dret a un procés amb totes les garanties com els principis de presumpció d'innocència i proporcionalitat de la pena. En el seu recurs, va insistir en la necessitat de "diferenciar els termes credibilitat i veracitat dels testimonis" i va advertir de la "capacitat de fabulació" i de suggestió dels menors.

En la sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Manuel Marchena, el Suprem contesta que no se l'ha condemnat "de manera exclusiva" a partir del testimoni de la víctima, que el 2020 tenia disset anys.

Recorda a més que l'Audiència de Madrid va considerar que la menor havia declarat al judici "amb fermesa i sense contradiccions rellevants, de manera molt clara i precisa", i que, tot i que hi va haver "contradiccions (...) irrellevants i intranscendents" sobre quantes cerveses havia pres o quantes vegades havia parlat després amb la seva germana, no va deixar dubtes sobre qui va ser l'autor de la violació.

El tribunal considera que el raonament pel qual es va condemnar l'acusat no és arbitrari. "La seva suficiència incriminatòria, obtinguda a partir de diferents fonts de prova i de la valoració dels arguments de descàrrec oferts per la defensa, s'acomoda al cànon constitucional d'apreciació probatòria", afegeix.

En aquest sentit, conclou que en aquest cas "els drets a la presumpció d'innocència i a un procés amb totes les garanties han estat escrupolosament respectats" per l'Audiència Provincial de Madrid i el Tribunal Superior de Justícia d'aquesta comunitat. Tampoc veu vulnerat el principi de proporcionalitat.

"La petició de la defensa que revalorem la prova, que ens pronunciem sobre la credibilitat de la víctima, sobre la declaració de la seva germana o sobre l'impacte psicològic que els fets van poder tenir sobre la víctima tanquen una invitació al fet que desbordem els estrets límits que defineixen la nostra posició com a tribunal de cassació", assenyalen els magistrats.