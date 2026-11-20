MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem ha exigit a la Junta Electoral Central (JEC) que garanteixi que 163.355 nacionalitzats per la llei de nets no puguin votar en les eleccions generals del pròxim 29 de novembre si no acrediten que són descendents d'exiliats.
A través d'una provisió d'aquest divendres, recollida per Europa Press, la sala contenciosa administrativa acorda que tant la JEC com l'Oficina del Cens Electoral Central "s'han d'atenir al que s'ha acordat" en les interlocutòries amb les quals l'alt tribunal va suspendre de manera cautelar el vot per als nacionalitzats per aquesta disposició de la llei de memòria democràtica.
"En conseqüència, que cap de les 163.355 persones incloses puguin figurar com a electors en el cens electoral, bé sigui en el d'electors residents absents que viuen a l'estranger, o en el d'electors residents a Espanya, amb excepció de les 901 persones que van presentar la certificació consular, o qualsevol que, amb anterioritat al dia de la votació, aporti aquesta certificació consular, en els termes acordats", ordenen els magistrats.