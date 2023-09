El Suprem estudiarà el pròxim dijous 14 els recursos contra els indults de l'1-O

MADRID, 8 set. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) es reunirà el pròxim dijous 14 de setembre per estudiar els recursos presentats contra els indults que el Govern central de Pedro Sánchez va concedir el 2021 als condemnats per l'1-O.

La Secció Cinquena de la Sala contenciosa administrativa serà qui hagi de determinar la validesa de la mesura de gràcia respecte als tres primers recursos, que han estat els que abans han acabat la seva tramitació.

Els tres primers recursos contra els indults --un de Ciudadanos i altres dos de Vox-- afecten a l'expresident d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart i a l'exsecretari general de Junts i expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, segons ha informat fonts jurídiques a Europa Press.

PP, Ciudadanos i Vox van presentar recursos contra els indults del Govern central de Sánchez però l'Alt Tribunal va determinar al gener de 2022 que els recurrents no estaven facultats per emprendre aquesta acció judicial per mancar d'un interès legítim.

No obstant això, un canvi dels magistrats que componien la Secció Cinquena va portar al fet que al maig d'aquest mateix any es corregís la decisió i s'estimessin de nou els recursos presentats pels partits, que es començaran a estudiar des de dijous que ve.

El Suprem haurà de resoldre sobre la qüestió de la legitimació dels partits polítics per recórrer els indults. Al principi, va rebutjar les impugnacions perquè va considerar que no concorria però en admetre-les a tràmit va anunciar que es pronunciaria sobre aquesta qüestió en la seva sentència.