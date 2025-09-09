El Suprem envia a judici el fiscal general per la presumpta filtració contra la parella de Díaz Ayuso

L'instructor imposa a García Ortiz una fiança de 150.000 euros
MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -
El magistrat del Tribunal Suprem (TS) Ángel Hurtado ha acordat obrir un judici oral contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per un presumpte delicte de revelació de secrets contra Alberto González Amador, parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En una interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, l'instructor fa seure García Ortiz al banc dels acusats i suposa la primera vegada que un fiscal general de l'Estat s'enfronta a un judici al Tribunal Suprem.
La interlocutòria d'obertura de judici oral arriba sis setmanes després que la sala d'apel·lació del TS confirmés el processament de García Ortiz en considerar que va impulsar i va coordinar "personalment" la filtració sobre la investigació per delictes fiscals contra González Amador. Aquesta decisió es va adoptar per majoria de dos contra un, atès que el magistrat Andrés Palomo va emetre un vot particular discrepant.