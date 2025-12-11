El Suprem envia a judici Ábalos i Koldo i els manté a presó per la presumpta trama de les mascaretes

MADRID 11 des. (EUROPA PRESS) -
El magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha decretat aquest dijous l'obertura de judici oral per a l'exministre José Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama per presumptes irregularitats en els contractes de les mascaretes que Transports va adjudicar durant la pandèmia, i també ha acordat mantenir a la presó els dos primers.
L'instructor del cas Koldo ho ha decidit després que aquesta mateixa setmana la sala d'apel·lació rebutgés els recursos d'Ábalos i Koldo contra la decisió de processar-los pels presumptes delictes de suborn, pertinença a organització criminal, tràfic d'influències i malversació.
La Fiscalia demana 24 anys de presó per a Ábalos, 19 anys i mig per a Koldo i set anys per a Aldama. Per la seva banda, les acusacions populars, liderades pel PP, reclamen 30 anys per a l'exministre i el seu exasesor, i la mateixa pena que el ministeri públic per a l'empresari.
De cara al judici, tant la Fiscalia com les acusacions populars van demanar al magistrat que acordés l'ingrés a presó provisional d'Ábalos i Koldo pel risc de fugida que apreciaven. L'instructor els va donar la raó i els va enviar a Soto del Real (Madrid) el passat 27 de novembre.
Aquest dijous, a més, el magistrat ha acordat mantenir-los en presó provisional, alhora que els ha reclamat una fiança de 60.000 euros i els ha avisat que si no presenten aquesta quantitat en un termini de "cinc dies hàbils" els seus béns seran embargats.
En el cas d'Aldama, Puente també ha decidit mantenir les mesures cautelars que li va imposar: retirada del passaport, prohibició de sortir del país i compareixences quinzenals.