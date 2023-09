El Suprem dona la raó a Pérez de los Cobos contra la decisió de Marlaska de no ascendir-lo a general

MADRID, 19 set. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha estimat aquest dimarts els tres recursos presentats pel coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos contra la decisió del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, de no proposar al Consell de Ministres el seu ascens a general de brigada, segons les fonts jurídiques consultades per Europa Press.

Aquest front judicial, després del que ja es va resoldre per la seva destitució com a cap de la Comandància de Madrid el maig del 2020, es va obrir arran de la decisió d'Interior de no comptar amb ell per ser ascendit malgrat el seu escalafó a la Benemèrita.

En una entrevista concedida el maig del 2021, el ministre va defensar la decisió, malgrat que Pérez de los Cobos va quedar en el lloc número u dels candidats que van sol·licitar la promoció.

"Els ascensos els decideix el govern", va comentar Grande-Marlaska, per detallar que el procediment s'estudia en el Consell de Ministres a proposta d'Interior i Defensa. Segons ell, això "no és una excepció ni res extraordinari". "Això passa sempre", va emfatitzar.

Marlaska va recordar que no s'ascendeix de coronel a general "per l'ordre d'avaluació" del Consell Superior de la Guàrdia Civil, un òrgan col·legiat assessor i consultiu que forma part de la Direcció General de l'institut armat, ja que "depèn de les necessitats i requisits".

Preguntat sobre si havia passat abans de Pérez de los Cobos que es negués la inclusió entre els generals al número u de la promoció, Grande-Marlaska va assenyalar a la Cope que "hi ha molts precedents" de propostes elevades pel Consell Superior de la Guàrdia Civil que després el Consell de Ministres no ha validat. "Hi ha precedents, sé que n'hi ha perquè s'han traslladat en el recurs d'apel·lació", va comentar.