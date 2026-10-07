El Suprem dona cinc dies a les parts per presentar al·legacions després de l'ordre del TC d'aplicar l'amnistia

MADRID 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem ha donat cinc dies a les parts perquè puguin presentar al·legacions després de rebre la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que l'ordena a aplicar la llei d'amnistia als dirigents independentistes catalans condemnats per malversació.
Així ho han fet aquest dimecres en les seves respectives providències, recollides per Europa Press, tant el magistrat instructor del procés, Pablo Llarena, com el president de la sala penal, Andrés Martínez Arrieta.
La majoria progressista del Constitucional va defensar dimarts la ponència del president de la cort de garanties, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar l'exconsellera d'ERC Dolors Bassa del delicte de malversació pel qual va ser condemnada.