El Suprem descarta suspendre el vot als fills dels nacionalitzats per la llei de nets

MADRID 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre el vot en les eleccions generals del pròxim 29 de novembre als fills dels nacionalitzats per la llei de nets.
Segons les respectives resolucions, recollides per Europa Press, la sala contenciosa administrativa rebutja les peticions de Vox i Iustitia Europea, que havien reclamat estendre la suspensió del vot.
L'Advocacia de l'Estat, en nom del Govern central, es va mostrar en contra de les peticions dels dos partits per "no resultar conformes i ajustades a dret".