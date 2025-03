El Suprem descarta investigar Puigdemont en el cas Vólkhov després de l'arxivament a l'Audiència de Barcelona

MADRID 13 març (EUROPA PRESS) -

La sala penal del Tribunal Suprem ha tancat la porta a investigar l'expresident Carles Puigdemont per alta traïció després que l'Audiència Provincial de Barcelona acordés arxivar el cas Vólkhov, la investigació oberta pel jutjat d'instrucció 1 de Barcelona sobre la presumpta ingerència russa en el procés independentista.

En una interlocutòria, recollida per Europa Press, els magistrats expliquen que "l'única sortida processal correcta és arxivar les actuacions". "No ens correspon, sense una via processal legítima oberta, analitzar ni el fons de l'exposició que no ha tingut cap eficàcia, ni la correcció de la decisió adoptada amb plena jurisdicció per l'Audiència de Barcelona", han apuntat.

El Suprem ha acordat l'arxivament de les actuacions incoades arran de l'exposició raonada enviada pel jutjat d'instrucció 1 de Barcelona sobre el cas Vólkhov.

Cal recordar que, després de rebre aquesta exposició raonada, l'alt tribunal va acordar deixar en suspens la decisió en espera del que resolgués l'Audiència Provincial de Barcelona sobre un recurs d'apel·lació pendent contra la decisió del jutge d'instrucció.

Ara, els magistrats --en línia amb l'informe del ministeri fiscal-- conclouen que s'ha d'acordar l'arxivament un cop l'Audiència Provincial de Barcelona va declarar al desembre la nul·litat de la interlocutòria del jutjat que, entre d'altres, acordava elevar l'exposició raonada que va provocar l'obertura d'aquestes actuacions, a més de l'arxivament de la peça separada sobre la presumpta ingerència russa en el procés.