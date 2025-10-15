El Suprem descarta enviar Ábalos a la presó després de l'informe de l'UCO sobre els seus "ingressos irregulars"

MADRID 15 oct. (EUROPA PRESS) -
L'instructor del cas Koldo al Tribunal Suprem (TS), Leopoldo Puente, ha rebutjat la petició de les acusacions populars liderades pel PP d'enviar a presó provisional l'exministre de Transports José Luis Ábalos arran de l'últim informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que revela uns "ingressos irregulars", després de coincidir amb la Fiscalia que el més pertinent és mantenir les mesures cautelars que té vigents, és a dir, la prohibició de sortir del país, la retirada del passaport i la compareixença periòdica en seu judicial.
Així ho ha acordat el magistrat després de la vista d'aquest dimecres per revisar les mesures cautelars d'Ábalos, ja que l'exministre es va acollir al dret a no declarar en al·legar que se sent indefens arran de les discrepàncies amb el seu advocat, José Aníbal Álvarez, que l'ha acompanyat en aquest últim tràmit.
En les altres tres ocasions, Ábalos va optar per declarar i la intenció del seu advocat era que també ho fes aquest dimecres però les diferències entre tots dos ja eren "irreconduïbles", segons ha informat l'exdirigent socialista al Suprem després d'indicar que desitjava renunciar al seu lletrat, quelcom que Puente no ha permès en apreciar un "frau de llei".