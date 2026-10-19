El Suprem considera aplicable l'amnistia a Puigdemont i confirma la fi de l'ordre de detenció

MADRID 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem ha assenyalat que considera aplicable la llei d'amnistia a l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, alhora que ha confirmat la decisió d'aixecar l'ordre de detenció contra ell.
Així ho ha acordat el magistrat instructor del procés, Pablo Llarena, en una interlocutòria recollida per Europa Press, en entendre extensible al seu cas la doctrina sobre la concessió de l'amnistia al delicte de malversació fixada en la sentència del Tribunal Constitucional que va concedir l'empara a l'exconsellera Dolors Bassa.
Llarena, d'aquesta manera, desestima el recurs presentat per l'acusació popular de Vox contra la seva decisió del passat 6 d'octubre, que va deixar sense efecte provisionalment aquestes ordres de detenció contra Puigdemont i l'exconseller Toni Comín.
L'instructor assenyala que la doctrina del Constitucional s'ha d'aplicar, tot i que no es comparteixin les raons en les quals es recolza, sense que la discrepància condicioni o endarrereixi el compliment del que ha resolt la cort de garanties.
A més a més, indica que aquest pronunciament es limita a l'aixecament de les ordres i no constitueix "la conclusió d'un sumari pendent de determinats recursos, ni substitueix la resolució definitiva sobre l'extinció de la responsabilitat i el sobreseïment que correspongui adoptar per l'òrgan competent".
En aquest sentit, Llarena recorda que en el procediment ordinari aquest pronunciament correspon a la sala penal de l'alt tribunal.