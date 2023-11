El Suprem confirma la sentència per als principals condemnats pels atemptats del 17A

Redueix la pena de 8 anys a 18 mesos per a Saïd ben Iazza com a cooperador

MADRID, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem ha desestimat els recursos de cassació interposats pels dos principals processats pels atemptats del 17A i per diverses acusacions contra la sentència de l'Audiència Nacional que va condemnar Driss Oukabir i Mohamed Houli Chemlal com a autors dels delictes de pertinença a organització criminal amb finalitat terrorista, fabricació i tinença d'explosius amb aquesta finalitat i d'estralls i lesions imprudents, i Saïd ben Iazza com a cooperador en el delicte d'organització criminal amb finalitat terrorista.

A l'últim se li estima parcialment el seu recurs en considerar la sala penal de l'alt tribunal que va ser comès per imprudència greu, per la qual cosa la condemna passa de 8 anys a 18 mesos de presó. El tribunal descarta, a més, que s'hagi vulnerat el dret de les víctimes a saber la veritat.