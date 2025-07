El Suprem confirma la presó provisional a Cerdán pel seu "paper directiu" en les presumptes adjudicacions d'obres

MADRID 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat aquest dijous la continuïtat en presó provisional de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán pel risc de destrucció de proves en vista dels indicis del seu "paper directiu" en la presumpta trama d'adjudicacions d'obres del cas Koldo.

A través d'una interlocutòria, recollida per Europa Press, la sala penal de l'alt tribunal rebutja el recurs d'apel·lació presentat per l'exdirigent socialista contra la interlocutòria del magistrat instructor, del passat 30 de juny, que va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per la comissió de possibles delictes d'integració en organització criminal, suborn i tràfic d'influències.

Dimarts, la defensa de Cerdán va al·legar que és víctima d'una "presumpció d'indecència" i va descartar qualsevol risc de destrucció de proves que no hagi pogut conjurar el mateix instructor en la vista que es va celebrar per estudiar el recurs d'apel·lació en què demana revocar el seu ingrés a presó provisional.