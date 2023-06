El Suprem confirma la decisió de Llarena de processar Puigdemont per desobediència i malversació

MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la decisió del jutge del procés Pablo Llarena de processar l'expresident del Govern Carles Puigdemont pels presumptes delictes de desobediència i malversació en el marc de la revisió arran de l'entrada en vigor de la reforma penal que va derogar el delicte de sedició pel qual al principi s'investigava el líder independentista.

La sala d'apel·lació constituïda a l'alt tribunal per resoldre els recursos interposats per Puigdemont i la resta de rebels del procés contra les resolucions de Llarena ha desestimat els arguments de les defenses i de l'acusació popular exercida per Vox.

Amb tot, els magistrats han confirmat la resolució que el magistrat instructor va dictar el març passat. La decisió ha transcendit aquest dijous, després que el passat 8 de juny es va celebrar una vista d'apel·lació al Suprem.