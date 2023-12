El Suprem confirma 21 anys de presó a un 'cobrador del Frac' per idear i participar en robatoris armats a Catalunya

Rebutja que fos un "taxista" i conclou que a més de rebre i transmetre la informació als assaltants va participar en un robatori



MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la pena de 21 anys de presó imposada a un 'cobrador del Frac' que va ser condemnat per idear i participar "directament" en robatoris a diversos habitatges i establiments a Catalunya amb "tornavisos", "ganivets" i "el que semblava ser una pistola" al costat d'un grup criminal.

Els magistrats han desestimat l'argument de l'home, que va dir que havia actuat com a "taxista", i han conclòs que "la seva participació va ser directa" en ser qui va rebre la informació i la va transmetre "directament" a qui va perpetrar els assalts, "servint també d'intermediari" i "participant directament" en un dels robatoris.

Els fets es remunten a abans de l'estiu de 2017, quan l'acusat --que treballava per a l'empresa 'El Cobrador del Frac'-- va mantenir diverses converses amb un matrimoni perquè li pagués un deute que tenien pendent, segons consta a la sentència a la qual ha tingut accés Europa Press.

En aquestes converses, el matrimoni li va facilitar a l'home informació de diversos domicilis i establiments en els quals podia "aconseguir diners mitjançant assalts".

Li van recomanar realitzar les accions de matinada, "agafant desprevinguts als seus habitants, i servint-se d'amenaces per assolir la seva confessió sobre on es trobava els diners que podien tenir allí".

No consta que el matrimoni participés després en aquestes accions, però sí que s'ha considerat provat que el cobrador del Frac "va contactar, directament o indirectament, amb terceres persones que serien els qui portessin a efecte els assalts a les cases".

ROBATORIS

Finalment, "van pactar" perpetrar els robatoris en dies separats "per no aixecar sospites", van utilitzar diversos vehicles i es van fer amb "instruments per poder exercir una intimidació adequada" a la gent que vivia a les cases que anaven a robar; en concret, van aconseguir "tornavisos", "ganivets" i "el que semblava ser una pistola". També es van fer amb roba per tapar-se la cara i guants.

La matinada del 8 de juliol van assaltar un restaurant que en la part superior servia d'habitatge. Allí van intimidar a dues persones "amb el que semblava ser una pistola" i es van fer amb "diversos collarets, pendents i polseres", així com amb uns 15.000 euros en metàl·lic.

Posteriorment, "van lligar en el llit, de cap per avall" a les dues víctimes amb un cable d'un mòbil i uns cordons de sabates. Quan els assaltants se'n van anar, aquests es van deslligar i van avisar a la Policia.

D'altra banda, la matinada del 29 de juliol van assaltar un altre habitatge amb dues persones dins. Van intimidar a les seves víctimes i els van fer tombar-se en un llit mentre rebuscaven joies i diners a la casa. Aquest dia es van fer amb "una suma inferior als 1.000 euros".

Un mes després van repetir el pla a una altra casa en la qual dormien tres persones. Aquesta vegada es van portar 30.000 euros en efectiu, un rellotge valorat en 1.391 euros i diverses joies.

Un quart robatori va tenir lloc després: diversos acusats van arribar al lloc en el cotxe que portava el logotip de 'El cobrador del Frac', van agredir dues persones, les van tancar en una cambra de bany i van punxar les rodes dels vehicles que hi havia en el lloc.

"MOLT MÉS QUE UN TRANSPORTISTA"

L'Audiència Provincial de Girona va condemnar al cobrador del Frac a 21 anys de presó per una bateria de delictes, inclosos robatori amb violència a casa habitada amb ús d'armes, delictes de detenció il·legal, de violació de domicili amb violència i d'integració en grup criminal.

També li va imposar 4.000 euros en multes, però li va absoldre de tres delictes de robatori amb violència a casa habitada amb ús d'armes i de set delictes de detenció il·legal.

Disconforme amb la sentència, l'home va portar el seu cas davant el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Catalunya, però els magistrats van desestimar el seu recurs i van confirmar els 21 anys de presó. Amb això, va elevar el cas fins al Suprem.

En el seu recurs, el cobrador del Frac va defensar que se li hauria d'absoldre dels delictes de detenció il·legal, violació de domicili, lesions lleus, danys i pertinença a grup criminal perquè ell es va limitar a portar a la resta de condemnats fins al lloc dels fets i no va entrar a la casa assaltada.

El condemnat va al·legar que "solament va ser taxista", però el Suprem ha recordat que el mateix TSJ ja va dir que "era molt més que un transportista".

En 50 folis, els magistrats han insistit que l'home no era desconeixedor de les accions que s'anaven a perpetrar per les persones que viatjaven amb ell.