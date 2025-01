El TS condemna el senador José Manuel Baltar per conduir a més de 200 km/h

Haurà d'abonar una multa de 1.800 euros i quedarà sense permís de conduir durant un any i un dia

MADRID, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem ha condemnat el senador del PP José Manuel Baltar com a autor d'un delicte contra la seguretat vial per conduir a més de 200 quilòmetres per hora (k/h) per l'autovia A-52 l'abril del 2023. El dirigent haurà d'abonar una multa de 1.800 euros i es quedarà sense permís de conduir durant un any i un dia.

En una sentència, recollida per Europa Press, els magistrats de la sala penal sostenen que "sense cap dubte, a la vista de les proves practicades", Baltar va conduir el seu vehicle per sobre de la velocitat límit permesa, que es fixava en aquell tram de l'A-52 en 120 k/h.

El tribunal conclou que els fets són constitutius de delicte, per la qual cosa atén la petició de multa i la retirada del permís de conduir que va plantejar la Fiscalia.