El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó, Koldo a 19 i Aldama a 4 pel cas de les mascaretes

MADRID 22 juny (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre de Transports José Luis Ábalos a 24 anys de presó, el seu exassessor Koldo García a 19 i l'empresari Víctor de Aldama a quatre i mig per irregularitats en la compra de mascaretes durant la pandèmia.
Així ho ha decidit per unanimitat el tribunal de la sala penal en una sentència, recollida per Europa Press, després de la celebració del judici contra els tres acusats durant els mesos d'abril i maig, que es va estendre durant 14 jornades.
La Fiscalia Anticorrupció demanava penes de 24 anys de presó per a l'exministre, 19 i mig per al seu exassessor i 7 per a Aldama. Per la seva banda, les acusacions populars que va encapçalar el PP reclamaven 30 anys per a l'exministre i el seu exassessor, que estan en presó provisional des del novembre passat, mentre que per a l'empresari sol·licitaven cinc anys.
Durant el judici, tant Ábalos com Koldo es van declarar innocents i van demanar l'absolució, mentre que Aldama va reconèixer haver participat en els delictes de suborn passiu, organització criminal i aprofitament d'informació privilegiada.