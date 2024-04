MADRID, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del Tribunal Suprem Susana Polo ha citat com a investigat l'expresident català i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, perquè entre el 17 i el 21 de juny declari de manera voluntària per videoconferència en la causa oberta el febrer passat per presumptes delictes de terrorisme en el cas Tsunami Democràtic.