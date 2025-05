El Suprem cita Alvise Pérez el 6 de juny pel cas de la PCR falsa d'Illa

MADRID 19 maig (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha citat l'eurodiputat i líder de S'ha Acabat la Festa (SALF), Alvise Pérez, perquè declari voluntàriament el pròxim 6 de juny en la causa oberta en contra seu per difondre una PCR falsa de l'exministre de Sanitat i ara president de Catalunya, Salvador Illa.

L'instructor, el magistrat Javier Hernández, fa aquest pas després d'iniciar els tràmits per recaptar l'autorització del Parlament Europeu per investigar Alvise Pérez per presumptes delictes de falsedat i injúries.

Aleshores, va oferir a Alvise Pérez comparèixer voluntàriament, un tràmit habitual en aquests casos i en què la defensa de l'eurodiputat va respondre en un escrit que estava disposat a anar-hi.