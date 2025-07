El Suprem celebrarà dimarts una vista pel recurs de Cerdán perquè el treguin de la presó

Anticorrupció i l'acusació popular que dirigeix el PP s'oposen a aixecar la mesura cautelar

MADRID, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) celebrarà a les 10.30 del dimarts vinent una vista, a porta tancada, per estudiar el recurs presentat per l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán contra la decisió de l'instructor del cas Koldo d'enviar-lo a presó provisional per presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i suborn com a suposat cap de la trama de cobrament de mossegades a canvi d'obra pública.

Així ho va acordar la sala d'apel·lacions de l'alt tribunal, integrada en aquest cas pels magistrats Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral i Pablo Llarena, aquest últim com a ponent de la impugnació de Cerdán.

D'aquesta manera, els magistrats van accedir al sol·licitat per la defensa en el seu recurs d'apel·lació, en què va reclamar al Suprem que el deixi en llibertat de manera "immediata" en considerar que no hi ha "prou indicis" en contra seva, declarant-se víctima d'una "causa general".

En el seu escrit, Cerdán va acusar el magistrat instructor, Leopoldo Puente, d'adoptar una actitud "inquisitiva", "contra reu", deixant anar així mateix que l'havien empresonat buscant "una confessió" a l'estil del presumpte facilitador de la trama de compra de mascaretes, Víctor de Aldama.

A més, va qüestionar els enregistraments fets per l'exassessor ministerial Koldo García entre 2019 i 2023, que constitueixen un dels principals indicis en contra seva, en assenyalar García com "un possible col·laborador policial".

En aquesta línia, va justificar el seu "interès" en les obres públiques de les quals parlava tant amb Koldo com amb l'exministre de Transports José Luis Ábalos en què exercia d'"interlocutor entre el partit i el govern", especialment "en els mesos i setmanes anteriors a la campanya electoral, per la necessitat de desencallar algunes obres paralitzades".

En conseqüència, va negar ser "l'encarregat de repartir el botí", al mateix temps que va atribuir a la "creativitat judicial" el càlcul de Puente que la xifra total de les presumptes mossegades ascendiria als cinc milions d'euros.

Igualment, va llevar validesa al contracte privat que li convertiria en l'amo del 45% de Servinabar, una de les empreses que s'hauria beneficiat de les suposades corrupteles. Sobre això, va insistir que, en no elevar-se a escriptura pública, només assorteix efectes entre les parts i aquestes --ell i l'empresari Antxon Alonso-- "ho van deixar sense efecte" perquè van acordar trencar-ho, si bé no ho va fer.

A tot això se suma que divendres passat es va saber que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va sol·licitar a Institucions Penitenciàries que l'informés sobre qui i quan visitaven Cerdán a la presó de Soto del Real (Madrid), fins i tot amb "antelació". Presons va avisar a Puente, que els va instar a actuar conforme a la seva normativa. Fonts de la defensa de Cerdán consideren que es tracta d'un greu "atropellament" dels seus drets.

L'INSTRUCTOR VEU RISC DE DESTRUCCIÓ DE PROVES

Per contra, en una interlocutòria de més de 40 pàgines, l'instructor va sostenir que hi ha "prou indicis" per considerar que Cerdán, juntament amb Ábalos i Koldo, "en companyia i amb l'ajuda de tercers, podrien haver conformat una organització criminal orientada a obtenir indegudament premis econòmics per l'adjudicació il·lícita d'obra pública".

El magistrat va situar l'origen en Cerdán i Koldo, que "haurien mantingut una trama, vinculada a l'empresa Servinabar", però quan Ábalos va arribar a Transports, va designar García com a assessor seu, "precisament a instància" de Santos, "amb el compartit propòsit de, aprofitant la condició del ministre, canalitzar indegudament determinades obres públiques licitades en el marc de dependència corresponent al Ministeri", sobretot a Carreteres i Adif.

"Amb del mateix mètode que Koldo i Santos haurien desenvolupat prèviament a escala més petita, es va procedir a l'adjudicació indeguda de certes obres, a canvi d'un preu, precisament en favor d'Acciona Construccions a UTE amb terceres empreses molt més petites", "sense que en cap dels casos l'adjudicatària presentés la millor oferta econòmica", va relatar.

Tot això, s'executaria mitjançant un "repartiment de papers", conforme a com Cerdán "s'encarregava de reclamar a les constructores indegudament afavorides per les adjudicades les quantitats degudes, les recaptava i les feia arribar després a Ábalos i García".

Per això, el magistrat va afirmar que "mantindria amb aquests últims una relació vertical, de certa preeminència, sent l'encarregat en l'organització de distribuir entre els seus membres els il·lícits fruits obtinguts".

D'Ábalos, va exposar que, "en la seva condició de ministre", desplegava la seva "influència", "encomanant la gestió concreta de les adjudicacions al seu assessor", que "s'interessava personalment, en contacte directe i freqüent amb el director general de Carreteres i amb la presidenta d'Adif" per les adjudicacions.

Puente sospita que "més persones, físiques o jurídiques, a més d'Ábalos, García i Cerdán, poguessin haver-se lucrat" i que l'ex-número tres del PSOE podria tenir un "coneixement privilegiat" sobre això pel seu suposat paper principal, la qual cosa el va portar a apreciar un risc que pugui "ocultar, alterar o fer desaparèixer les proves que poguessin existir sobre aquest assumpte", pel qual el va enviar a presó provisional el passat 30 de juny.

LA FISCALIA AVISA TAMBÉ SOBRE EL RISC DE MANIPULACIÓ DE TESTIMONIS

El cap de la Fiscalia Anticorrupció, Alejandro Luzón, es va oposar al recurs d'apel·lació de Cerdán en un escrit en què va assumir la "impecable" interlocutòria de Puente, desgranant l'"amplíssim cabal d'indicis" existents contra Cerdán.

Luzón va reiterar els arguments plasmats en la vistilla de mesures cautelars, assegurant que va tenir un paper "cabdal" en la presumpta trama que el va portar a tenir aquest "coneixement privilegiat", inclosos assumptes encara desconeguts pels investigadors, per la qual cosa va al·legar que el risc d'"ocultar" proves i "condicionar" testimonis persisteix.

"Va assumir la direcció d'una organització criminal que de manera concertada i coordinada amb uns altres va aconseguir, des del seu alt càrrec al PSOE, secretari d'Organització, penetrar el juny del 2018 en un govern al qual era aliè, a les entranyes del llavors Ministeri de Foment, un dels departaments amb més capacitat inversora, establint des del principi un sistema de cobrament de comissions per adjudicacions públiques eficaç i durador", va afirmar.

Luzón va explicar que Cerdán era fonamental "no per la seva capacitat de direcció o jerarquia, sinó per la seva posició funcional", ja que "s'encarregaria de reclamar a les constructores i de repartir els diners entre Ábalos i Koldo, la qual cosa li conferia una indiscutible preeminència en l'organització delictiva".

"Només d'ell podem dir que sabia qui era el responsable del pagament, quina era la quantitat que importava la mossegada, quan, com i on s'havia de satisfer i qui n'eren tots els beneficiaris", va subratllar, posant l'accent en el fet que només Cerdán sap "quines persones físiques o jurídiques podien ser destinataris del botí obtingut".

Per la seva banda, el PP --que exerceix la direcció lletrada de les acusacions populars--, es va oposar igualment a la impugnació de Cerdán en veure "inassumible" que argumenti que és víctima d'una investigació prospectiva. "Cerdán és un polític, però aquesta no és una causa política, és una causa de corrupció que afecta persones amb càrrec polític i persones sense càrrec polític", va recalcar.