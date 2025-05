El Suprem avala la sentència d'Osca i condemna el MNAC a retornar les pintures murals del monestir de Sixena

Considera que les obres van ser "arrencades" de la sala capitular

MADRID/BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la sentència dictada per l'Audiència Provincial d'Osca que, al seu torn, ratificava l'estimació de la demanda que condenava el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a restituir les pintures murals del monestir de Vilanova de Sixena (Osca).

La demanda va ser interposada pel Govern d'Aragó en representació de la comunitat religiosa titular del monestir de Sixena i també s'hi va personar l'Ajuntament de Sixena en qualitat de demandant.

En aquest sentit, el Suprem conclou que l'acció reivindicatòria exercida pel Govern d'Aragó no ha prescrit, d'acord amb la jurisprudència que deriva d'una sentència del 2012 del mateix tribunal, la qual estableix que no s'extingeix si el demandat no ha regularitzat la possessió del bé.

En aquest cas concret, considera que el MNAC no és amo de les pintures, sinó que els murals van ser "arrencats" de la sala capitular del monestir de Sixena i van ingressar al museu mitjançant dipòsit.

Sobre el títol que legitimaria el MNAC a tenir les pintures, es tracta d'un document-contracte que no s'ha acreditat i, qui hi figura, és la priora del monestir de Valldoreix, que no representava el monestir de Sixena.