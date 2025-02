El Suprem avala per unanimitat la decisió del jutge Hurtado d'ordenar el registre al despatx del fiscal general

MADRID 21 febr. (EUROPA PRESS) -

La Sala d'Apel·lacions del Tribunal Suprem ha avalat per unanimitat la decisió del magistrat Ángel Hurtado d'ordenar l'entrada i registre al despatx del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per investigar la presumpta revelació de secrets denunciada per Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.

Els magistrats Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo i Eduardo de Porres han desestimat així els recursos presentats per la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en considerar que el delicte investigat ho permet, la investigació era necessària i el registre era l'únic mitjà possible.

Tant l'Advocacia com la Fiscalia denunciaven una vulneració de drets fonamentals que comportarien la nul·litat d'aquest registre i de l'efectuat aquest mateix 30 d'octubre en el despatx de la cap de la Fiscalia Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.