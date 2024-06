El Suprem arxiva una denúncia contra Ayuso per les morts a les residències

MADRID, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha acordat no admetre a tràmit la denúncia d'un particular contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per les 7.291 morts a les residències durant la pandèmia.

La denúncia imputava a Ayuso suposats delictes d'homicidi imprudent, omissió del deure de socors, dret a tractament mèdic i delicte de prevaricació amb l'agreujant de premeditació.

El Suprem respon que la denúncia no pot prosperar perquè està plantejada en termes genèrics i indeterminats.