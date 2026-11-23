MADRID 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem ha acordat aplicar la llei d'amnistia, dos anys després de la seva entrada en vigor, a l'expresident de Catalunya i líder de Junts, Carles Puigdemont, que estava processat per un delicte de malversació.
A través d'una interlocutòria, recollida per Europa Press, la sala penal declara extingida la responsabilitat penal de Puigdemont, que no va arribar a ser jutjat perquè va marxar a Bèlgica després del referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017, i també la dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, que estaven en la mateixa situació.