El Suprem amnistia 4 membres de la Mesa del Parlament del 2017 condemnats per desobediència

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem (TS) ha aplicat la llei d'amnistia a 4 membres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluis María Corominas, Anna Simó, Ramona María Barufet i Lluís Guinó, tots ells condemnats el 2023 per un delicte de desobediència i inhabilitats per a l'exercici de càrrecs públics electius.
Segons la interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, la sala ha decidit declarar amnistiats els actes pels quals tots 4 van ser jutjats, i en conseqüència, "es declara extingida la seva responsabilitat penal".
La sentència inicial va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació en espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional, i després de l'aval del Tribunal Constitucional del passat mes d'octubre i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) fa unes setmanes, el TS ha aplicat l'amnistia.