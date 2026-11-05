El Suprem amnistia l'exconsellera Clara Ponsatí i arxiva l'acusació de desobediència

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
MADRID 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem ha aplicat la llei d'amnistia a l'exconsellera Clara Ponsatí, que estava processada per un delicte de desobediència en la causa del procés.
Mitjançant una interlocutòria, recollida per Europa Press, la sala penal declara extingida la seva responsabilitat penal i acorda arxivar el seu cas, que no va arribar a ser jutjada perquè va sortir de l'Estat.
En les últimes setmanes, l'alt tribunal ha aplicat l'amnistia a diversos membres del Govern que van promoure l'1-O, com l'exvicepresident Oriol Junqueras i els també exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa, després de l'aval del Tribunal Constitucional al perdó del delicte de malversació i el suport del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la mesura de gràcia
Els magistrats del Suprem assenyalen que el delicte de desobediència atribuït a Ponsatí "no oferiria cap dubte pel que fa a la seva subsumpció" en la llei d'amnistia, que és vigent des del 2024.
"Es compleix, en conseqüència, l'àmbit objectiu d'aplicació de la llei. A més, no concorren els supòsits d'exclusió", afegeixen.
La sala penal, que va ser la que va jutjar el procés amb el magistrat Manuel Marchena com a president, ara té a les mans aplicar l'amnistia a l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, i als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, que com Ponsatí van evitar la justícia després de l'1-O
Fins ara, el magistrat que va instruir la causa, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció que tenia contra ells, en considerar-los amnistiables després de l'ordre del Constitucional perquè se'ls apliqui la llei.
Ponsatí, que va ser elegida eurodiputada amb Junts durant la seva estada fora d'Espanya, va tornar el març del 2023 a Barcelona i va ser detinguda durant unes hores pels Mossos d'Esquadra perquè pesava sobre ella una ordre d'arrest acordada per Llarena.