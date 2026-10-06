El Suprem aixeca l'ordre de detenció contra Puigdemont després de l'aval del TC a amnistiar la malversació

MADRID 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem ha decidit deixar sense efecte l'ordre de detenció contra l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, un cop anunciada la decisió del Tribunal Constitucional d'avalar l'amnistia al delicte de malversació del procés.
A través d'una interlocutòria, recollida per Europa Press, el magistrat que va instruir el procés, Pablo Llarena, aixeca amb caràcter immediat i fins a nova resolució judicial expressa, les ordres nacionals de crida i cerca i detenció de Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, processats però no jutjats perquè se'n van anar de l'Estat.