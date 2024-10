El Suprem admet a tràmit la denúncia de García-Castellón contra Belarra per dir-li prevaricador

MADRID 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha admès a tràmit la demanda presentada per qui va ser jutge de l'Audiència Nacional (AN) Manuel García-Castellón contra la líder de Podem, Ione Belarra, per dir-li "corrupte" i prevaricador, en què sol·licita que se l'indemnitzi amb 240.000 euros en considerar que aquests comentaris li han "generat un dany moral".

En una interlocutòria, la sala civil cursa aquesta demanda per a la tutela del dret a l'honor, amb tramitació preferent, i insta Belarra i la Fiscalia a contestar-hi en el termini de 20 dies.