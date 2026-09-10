El Suprem accelerarà la decisió sobre l'amnistia de Puigdemont en funció de la resposta del Constitucional a Turull

MADRID 10 set. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem agilitzarà la decisió sobre aplicar l'amnistia a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont quan sàpiga els detalls de la sentència que el Tribunal Constitucional (TC) acordi sobre el recurs d'empara interposat pel secretari general de Junts, Jordi Turull, el primer que estudiarà la cort de garanties a partir del 22 de setembre.
Segons han explicat fonts jurídiques a Europa Press, la resolució del Suprem estarà supeditada a diversos aspectes que quedaran resolts en la sentència del Constitucional, que s'ha de pronunciar sobre si és amnistiable la malversació per a dirigents del procés com Puigdemont després del 'no' de l'alt tribunal a perdonar aquest delicte.
En primer lloc, la cort de garanties ha d'estimar el recurs d'empara de Turull, un extrem probable, segons les fonts consultades, mentre que el Constitucional ja va determinar l'octubre de l'any passat que la malversació és un delicte amnistiable, si bé no es va pronunciar sobre el cas concret de Puigdemont, fugit a Bèlgica des del 2017.
Puigdemont, Turull, l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa van recórrer contra les resolucions del Suprem que els van denegar l'aplicació de l'amnistia sobre la malversació.
I, de la mateixa manera que ells, Turull va sol·licitar com a mesura urgent que se li deixés en suspens la pena d'inhabilitació per exercir un càrrec públic, que arriba fins al 2030, ja que és l'única que queda vigent després dels indults a les penes de presó.
Tot això en el context que la majoria progressista del ple del Constitucional ja ha rebutjat tots els recursos d'inconstitucionalitat contra la llei d'amnistia.
També cal tenir en consideració que tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat ja han comunicat a la cort de garanties que són partidaris d'aplicar l'amnistia.
D'altra banda, les mateixes fonts expliquen que, si s'estima el recurs d'empara de Turull, el Suprem aplicarà l'amnistia a l'expresident de la Generalitat si la doctrina del Constitucional es pot aplicar a Puigdemont i, eventualment, a la resta de recurrents, com l'exdiputat d'ERC Oriol Junqueras i els exconsellers de la Generalitat Raül Romeva i Dolors Bassa.
Dit d'una altra manera, l'amnistia es podria aplicar a Puigdemont sempre que l'argumentació del Constitucional sobre Turull contempli una doctrina extensible als altres recurrents.
Si es donen aquestes circumstàncies, el magistrat de l'alt tribunal instructor del procés, Pablo Llarena, aplicarà l'amnistia a Puigdemont, segons les fonts consultades.