Súmate demana unitat estratègica de l'independentisme "perquè Catalunya decideixi el seu futur"

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

L'associació Súmate, que agrupa independentistes castellanoparlants, ha demanat aquest dimarts unitat estratègica a l'independentisme "per no defraudar el mandat de les urnes i perquè Catalunya decideixi el seu futur sense posar en perill que tot ho destrueixi l'extrema dreta amb una repetició electoral".

Així ho ha exposat el president de Súmate, Manuel Bueno, en una carta oberta consultada per Europa Press, en la qual ha assegurat que els resultats de les eleccions generals "manifesten clarament, en fer decisiu l'independentisme per a la governabilitat de la pluralitat i diversitat d'Estat espanyol, que cal resoldre el conflicte català des de la negociació, el diàleg i votant".

"No es pot mirar cap a un altre costat, ara més que mai unitat estratègica per defensar el país social que ens mereixem i poder decidir quin futur volem per a Catalunya", ha sostingut Bueno.

Així, el president de l'associació ha demanat l'independentisme que "afronti la seva responsabilitat unit i amb mirada llarga, sense retrets, exigint el que li convé a Catalunya des del diàleg i la negociació".

En la mateixa carta, Bueno ha afirmat que Catalunya mai permetrà, segons ell, l'abolició de drets civils i socials: "Aquí no hi ha cabuda per als qui no reconeixen la diversitat i la pluralitat de la nostra societat, pels quals no permeten que ens estimem com ens doni la gana, pels quals vol acabar amb el català".

Finalment, ha agraït els vots del 23J perquè, al seu judici, han manifestat que s'ha de negociar la resolució del conflicte polític "que ha de passar per un referèndum i la fi de la repressió política".

"Ens veiem al setembre, a les portes de la Diada de Catalunya, que ha de ser, més que mai, diversa, plural i conseqüent amb els fets", ha conclòs.