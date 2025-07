El sumari del 'cas Montoro' cita a l'ex-ministre Catalá per "irregularitats" en el sector del joc

BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El sumari judicial sobre les suposades maniobres de l'ex-ministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, per beneficiar a empreses del sector gasístic, inclou "irregularitats en el si del Ministeri d'Hisenda" en l'atorgament de llicències de joc online, en el qual se cita al també ex-ministre de Justícia Rafael Catalá, que va estar vinculat a la multinacional del sector, Codere.

Un informe dels Mossos d'Esquadra inclòs en el sumari, al que ha tingut accés Europa Press, al·ludeix a les presumptes irregularitats que es van produir durant el procés d'otorgación de les llicències de joc online per operar a Espanya.

"Mitjançant el present informe s'analitza l'existència de presumptes irregularitats en el si del Ministeri d'Hisenda, la Direcció general d'Ordenació del Joc i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, respecte a les actuacions realitzades per l'Administració en l'atorgament de les llicències del joc online per operar en territori espanyol", indica.

"L'interessant d'aquests pagaments obeeix tant al publicat en diferents mitjans sobre la relació de Codere amb Equip Econòmic i els canvis legislatius que van beneficiar a la primera, com a la vinculació de l'ex-ministre Rafael Catalá Polo amb la multinacional del joc online", indica l'informe de la policia autonòmica.

EQUIP ECONÒMIC

Equip Econòmic és el despatx fundat per Montoro i que, segons consta en la investigació que duu a terme un jutge de Tarragona, va ser contractat per empreses gasísticas per influir en l'aprovació de lleis beneficioses per al sector.

L'ex-ministre Catalá va ocupar els càrrecs de Conseller i secretari de Codere, així com de Patró de la Fundació d'aquesta mateixa multinacional; entre maig de 2000 i juliol de 2002 va ser sotssecretari del Ministeri d'Hisenda, on "va coincidir de manera contemporània amb el grup de persones que posteriorment constituiria el nucli principal de l'assessoria Equipo Econòmic".